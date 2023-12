Computer Modelling Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computer Modelling liegt bei 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,94 für "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Analysten bewerten die Computer Modelling-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 10,2 CAD, was ein Aufwärtspotential von 6,25 Prozent darstellt und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Computer Modelling eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Computer Modelling-Aktie bei 71,82 liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 55,56 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".