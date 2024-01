Computer Modelling Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Computer Modelling-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 8,1 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 10,42 CAD (+28,64 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Computer Modelling-Aktie eine Dividendenrendite von 2,36 % erzielt werden. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen liegt dies jedoch um 15,54 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Auszahlungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung der Aktie als "Neutral", basierend auf 2 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 10,2 CAD festgelegt, was eine zukünftige Performance von -2,11 Prozent bedeuten würde und somit zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Computer Modelling-Aktie führt zu einer "Gut"-Einstufung, sowohl im 7-Tage-Zeitraum (10,66) als auch im 25-Tage-Zeitraum (47,26), was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.