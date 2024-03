Computer Institute of Japan Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Bei Computer Institute Of Japan gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine wesentlichen Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Computer Institute Of Japan daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen generell positiv gegenüber Computer Institute Of Japan eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Computer Institute Of Japan auf 617,38 JPY, während der aktuelle Kurs bei 953 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +54,36 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 729,3 JPY, was einer Distanz von +30,67 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält Computer Institute Of Japan daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Computer Institute Of Japan-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 7,07 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 21,69 an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Zusammenfassend erhält Computer Institute Of Japan in allen analysierten Punkten eine "Gut"-Bewertung.