Computer Institute of Japan Aktie: Gut oder schlecht?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit auch die Aktie des Computer Institute Of Japan diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Einflüsse auf die Diskussionen. Außerdem gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um das Computer Institute Of Japan. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Analyse des Anleger-Sentiments ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Computer Institute Of Japan-Aktie beträgt derzeit 563,76 JPY. Der letzte Schlusskurs von 625 JPY liegt damit deutlich darüber (+10,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält das Computer Institute of Japan somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 579,2 JPY eine positive Abweichung von +7,91 Prozent auf. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Computer Institute Of Japan auf Basis trendfolgender Indikatoren somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index, ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Computer Institute Of Japan führt bei einem Niveau von 20,97 zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 43,54 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass das Computer Institute Of Japan über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für das Computer Institute Of Japan in diesem Punkt die Gesamteinstufung: "Neutral".