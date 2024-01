Computer Institute of Japan Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Computer Institute Of Japan-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Signal. Der aktuelle Kurs liegt mit 686 JPY um 19,98 Prozent über dem GD200 (571,78 JPY). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 612,8 JPY, was einen Abstand von +11,95 Prozent bedeutet. Dadurch wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Computer Institute Of Japan-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 33,8, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden auf sozialen Plattformen neutral bewertet. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.