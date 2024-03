Computacenter löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse von Computacenter-Aktien zeigt interessante Ergebnisse. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2554,07 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 2702 GBP liegt, was einer Abweichung von +5,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser bei 2874,76 GBP und der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie-Branche hat Computacenter eine Rendite von 38,97 Prozent, was 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,87 Prozent hat, liegt Computacenter mit 41,84 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass alle 3 der letzten Bewertungen für die Computacenter-Aktie "Gut" waren. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Computacenter aus dem letzten Monat ist "Gut", und die abgegebenen Kursziele deuten auf einen möglichen Anstieg um 24,6 Prozent hin. Insgesamt erhält Computacenter somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Computacenter aktuell als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf einer 25-tägigen Basis wird der Titel jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Schlecht".