Computacenter Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die IT-Dienstleistungsunternehmen Computacenter wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 106,8 liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für Computacenter ist ebenfalls positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Computacenter abgegeben, mit 2 positiven Bewertungen, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2775 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -5,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der Analysten-Untersuchung.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Computacenter im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsunternehmen schlechter ab, mit einer Dividende von 2,36 % im Vergleich zu 13,25 % in der Branche. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt ist Computacenter unterbewertet und erhält gemischte Bewertungen von den Analysten und Anlegern. Die Aktie wird jedoch als vielversprechend angesehen, während sie in den sozialen Medien positiv diskutiert wird.