Computacenter Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Computacenter-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2391,98 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 2688 GBP, was einem Unterschied von +12,38 Prozent entspricht. Daher erhält sie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2683,88 GBP, was einer geringen Abweichung von +0,15 Prozent entspricht, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Computacenter mit 2,51 % unter dem Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, was einen geringeren Ertrag von 10,61 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor hat Computacenter eine Rendite von 38,68 Prozent erzielt, was 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Computacenter-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 2775 GBP, was einem Aufwärtspotential von 3,24 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Computacenter eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.