Computacenter Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Im letzten Jahr haben Analysten für Computacenter 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es jedoch keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 2775 GBP. Dies impliziert eine mögliche Abnahme der Aktie um -0,04 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2776 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhalten Analysten die Aktie von Computacenter daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Computacenter im letzten Jahr eine Rendite von 38,68 Prozent generiert, was 47,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt (-9,25 Prozent) liegt. Darüber hinaus übertrifft Computacenter auch die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" um 48,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Computacenter bei 15, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" mit einem durchschnittlichen KGV von 106 als unterbewertet erscheint.

Jedoch schneidet Computacenter im Vergleich zur durchschnittlichen Dividende von 13,15 % in der Branche "IT-Dienstleistungen" mit einer Dividende von 2,51 % schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung führt.