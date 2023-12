Computacenter Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analysten haben ihre Einschätzung zur Computacenter bekanntgegeben. In den letzten 12 Monaten wurden insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2775 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -0,18 Prozent sinken wird, da der aktuelle Kurs bei 2780 GBP liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft und insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Computacenter ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, was bedeutet, dass die Börse 15,51 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 106, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Stimmungsveränderung festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Computacenter-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2371,29 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 2780 GBP lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Computacenter-Aktie somit eine positive Bewertung sowohl in Bezug auf die Analysteneinschätzung als auch aus technischer Sicht.