Computacenter Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Computacenter: Aktuelle Bewertung und Performance

Der IT-Dienstleister Computacenter weist eine Dividendenrendite von 2,36 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,29 % als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 10,94 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computacenter bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 95,33 als unterbewertet einzustufen ist. Daher erhält das Unternehmen eine "gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Auch in Bezug auf die Performance kann Computacenter mit einer Steigerung von 31,04 % in den letzten 12 Monaten punkten, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um -4,23 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,27 % im Branchenvergleich.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Computacenter sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, fundamentale Kriterien als auch die Performance gute Bewertungen erhält und sich positiv von anderen Unternehmen in der Branche abhebt.