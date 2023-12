Computacenter Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Computacenter bleibt positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne jegliche negative Kommentare. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Diese Stimmungsanalyse führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung von "Gut".

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls positiv bewertet. Die Anzahl der Diskussionen war hoch, was auf eine gute langfristige Stimmungslage hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten haben die Aktie von Computacenter in den letzten zwölf Monaten überwiegend gut bewertet, mit 2 positiven und keinen negativen Einstufungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel im Durchschnitt bei 2775 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3,24 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die Computacenter-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2688 GBP, was einem Unterschied von +14,42 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich eine positive Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass die Anlegerstimmung, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie von Computacenter ergeben.