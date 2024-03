Computacenter Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Computacenter in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Computacenter in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI von Computacenter liegt bei 39,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,18 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computacenter liegt derzeit bei 17,22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche einen deutlichen Unterschied darstellt. Der durchschnittliche Wert in der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt momentan bei 95, was bedeutet, dass die Aktie von Computacenter unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Computacenter mit 2,36 % unter dem Branchendurchschnitt und ermöglicht einen geringeren Ertrag in Höhe von 10,83 Prozentpunkten. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".