Computacenter Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Computacenter verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,68 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Informationstechnologie-Sektor eine Überperformance von 46,62 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -8,67 Prozent, während Computacenter aktuell 47,35 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Analysten haben der Computacenter in den letzten 12 Monaten zwei Mal ein positives Rating, kein Mal ein neutrales Rating und kein Mal ein negatives Rating vergeben, was langfristig zu einer positiven Einschätzung führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 3,24 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 2775 GBP, was als neutrale Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Computacenter derzeit überkauft ist, was als negatives Signal betrachtet wird. Die Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) ergibt insgesamt eine negative Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Computacenter-Aktie aufgrund von verschiedenen Faktoren positiv bewertet wird, jedoch auch negative Signale in der technischen Analyse vorhanden sind.