Compugen Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Compugen-Aktie wird von insgesamt 3 Analysten bewertet, von denen alle 3 das Wertpapier als "Gut" einstufen. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 10,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1281,58 Prozent steigen könnte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage verläuft bei 0,89 USD, was eine Abweichung von -14,61 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,76 USD bedeutet, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage eine Abweichung von +5,56 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Compugen ist größtenteils positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überkauft bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Compugen somit eine gemischte Bewertung aus verschiedenen Analysen und Einschätzungen.