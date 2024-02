Compugen Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten Bewertungen für die Compugen-Aktie abgegeben. Alle 2 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Compugen-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 8 USD. Dies bedeutet ein mögliches Aufwärtspotential von 233,33 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,4 USD. Daraus ergibt sich eine positive Empfehlung für die Compugen-Aktie.

Vergleicht man den Aktienkurs von Compugen mit anderen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, so ergibt sich eine Outperformance von +124,99 Prozent für Compugen gegenüber dem Branchendurchschnitt von -9,96 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor hat Compugen mit einer Rendite von 115,03 Prozent eine Überperformance von 121,04 Prozent erzielt. Beide Aspekte führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Compugen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,17 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 2,4 USD weicht somit um +105,13 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,81 USD) liegt mit einer Abweichung von +32,6 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Compugen konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke wurden als neutral bewertet. Zusammenfassend erhält Compugen in dieser Kategorie daher eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Compugen ein positives Rating aufgrund der Analystenbewertungen, der Branchenvergleiche und der technischen Analyse. Allerdings zeigt sich ein neutraler Trend im Sentiment und Buzz rund um das Unternehmen.