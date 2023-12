Compugen Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Compugen hat in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt eine positive Bewertung erhalten, da 3 Analysten eine Kaufempfehlung abgaben, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorlagen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Compugen liegt bei 10,5 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 489,89 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analystenbewertung.

In sozialen Medien wurde Compugen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse ergibt, dass die Compugen derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 18,93 als überverkauft gilt, was als positives Signal zu werten ist. Selbst bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 23, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt ergibt die technische Analyse daher eine positive Einstufung.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie liegt der aktuelle Kurs der Compugen bei 1,78 USD, was einem Abstand von +91,4 Prozent zur GD200-Linie von 0,93 USD entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich eine positive Differenz von +106,98 Prozent. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine Bewertung von "Gut" für die Compugen-Aktie.