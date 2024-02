Compugen Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die institutionellen Analysten haben Compugen in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" durch institutionelle Seite. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Compugen. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 241,88 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 8 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Compugen zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Compugen in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Compugen zeigt, dass die Aktie aktuell überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf 7-Tage-Basis, während die Bewertung auf 25-Tage-Basis neutral ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Compugen eine Rendite von 115,03 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Die positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.