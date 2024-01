Compugen Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Compugen-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist daher "Gut". Es gab keine neuen Analystenupdates zu Compugen im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 8 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 344,44 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,8 USD. Dementsprechend wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Compugen liegt bei 69,57, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 30,23, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Die technische Analyse der Compugen-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,98 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,8 USD, was einer Steigerung von 83,67 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung und führen zu einer "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Compugen war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger haben verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, sowohl aus Sicht der Analysten als auch des Anleger-Sentiments.