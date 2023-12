Compugen Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten beurteilen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Compugen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Compugen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Research-Analysten ergab, dass Compugen in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei positive, keine neutralen und keine negativen Einstufungen erhalten hat. Daraus ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Compugen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1338,36 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten wird die Gesamteinstufung für Compugen als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 75 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinstufung für den RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,73 USD der Compugen-Aktie um -17,98 Prozent vom GD200 (0,89 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,72 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Compugen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

