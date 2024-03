Compugen Aktie: Der Knaller!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über acht Tage hinweg dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Compugen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Neben den Analysen aus Bankhäusern dient auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Compugen wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Compugen wies eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Compugen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Compugen-Aktie führte dies zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem RSI von 40,85. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 38,76. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Compugen-Aktie mittlerweile auf 1,34 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,68 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" aufgrund einer Distanz zum GD200 von +100 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2,28 USD, was einer Distanz von +17,54 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.