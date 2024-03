Compugen Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Compugen-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 1,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,67 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 93,48 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 2,36 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Abweichung von 13,14 Prozent führt. Auch hier erhält die Compugen-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Compugen-Aktie liegt aktuell bei 63,83, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Compugen haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist eher neutral, wobei in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt kann die Compugen-Aktie auf Basis der technischen Analyse sowie der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien als positiv bewertet werden.