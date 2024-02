Compugen Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Compugen-Aktie beträgt der RSI derzeit 28,07, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 38, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Compugen-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt, dass die Compugen-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage positiv bewertet wird.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass die Compugen-Aktie langfristig von institutioneller Seite aus positiv bewertet wird. Auch die Erwartung einer Kursentwicklung von 234,73 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 8 USD führen zu einer "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Compugen-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Analysteneinschätzungen.