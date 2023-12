CompuMed Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Compumed haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ geäußert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Compumed derzeit bei 2,38 USD liegt. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,1 USD lag und damit einen Abstand von -11,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,34 USD und somit einen Abstand von -10,26 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über die Compumed-Aktie über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Compumed zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Compumed bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Compumed eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 88,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Gesundheitstechnologie-Branche liegt. Von daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.