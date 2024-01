CompuMed Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Dividende von Compumed hat derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -89,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Compumed als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Compumed in den letzten 7 Tagen überverkauft waren, da der RSI bei 25 liegt. Auf der Skala von 0 bis 100 wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und zeigt eine neutrale Situation an, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Compumed daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Compumed eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Compumed daher eine "Neutral"-Einschätzung von den Anlegern.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Compumed in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Compumed daher Bewertungen von "Schlecht" in der Dividendenpolitik, "Gut" im Relative Strength Index und "Neutral" in der Anlegerstimmung sowie im Sentiment und Buzz.