CompuMed Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Compumed liegt bei 25, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 46,98 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien war kürzlich die Aktie von Compumed Thema, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es bei Compumed keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, weder in Bezug auf positive noch auf negative Themen. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Compumed-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend schlecht abschneidet. Der aktuelle Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,34 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,05 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -12,39 Prozent und führt zu einer "schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,18 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,96 Prozent führt und ebenfalls zu einem "schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Compumed auf Basis der technischen Analyse ein "schlecht"-Rating.