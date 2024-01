CompuMed Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten beiden Wochen wurde Compumed von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde als neutral eingestuft, da in den Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für Compumed. Der RSI liegt bei 50 und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 47,47, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Die technische Analyse ergab ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Compumed. Der Kurs liegt derzeit 2,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -11,64 Prozent, was zu einer schlechten langfristigen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Compumed. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Compumed aufgrund der Anleger-Stimmung, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien als neutral eingestuft.