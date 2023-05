CompuGroup Medical: Das wahre Kursziel liegt bei 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical ist nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 57,12 EUR.

• Am 25.05.2023 hatte die Aktie eine negative Entwicklung von -0,64%

• Guru-Rating von CompuGroup Medical wurde auf 4,18 erhöht

• Potenzial für Investoren: +15,11%

Gestern verzeichnete die CompuGroup Medical-Aktie am Markt eine negative Entwicklung um -0,64%. Dadurch ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen ein Gesamtverlust von -3,27%, was relativ pessimistisch wirkt.

Das mittelfristige Kursziel für CompuGroup Medical beläuft sich auf 57,12 EUR und bietet somit den Anlegern ein Potential zur Wertsteigerung um bis zu +15,11%.

Obwohl sechs Analysten die Empfehlung “starker Kauf” abgegeben haben und acht weitere das Rating “Kauf”, gibt es auch drei Experten mit dem neutralen Votum “halten”.

Demnach...