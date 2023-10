CompuGroup Medical: Potenzial von +53,55% – Kursziel bei 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die gestrige Kursentwicklung von CompuGroup Medical am Finanzmarkt war mit einem Plus von +2,42% äußerst erfreulich. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein leichter Rückgang um -0,11%. Der Markt zeigt sich somit momentan eher neutral.

Doch wie sehen die Analysten das? Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für CompuGroup Medical bei 57,12 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +53,55%, falls diese Prognose eintreffen sollte. Bei dem gegenwärtigen neutralen Trend teilen allerdings nicht alle Experten diese Ansicht.

Insgesamt gibt es immerhin noch eine positive Grundhaltung auf Seiten der Analysten: Fünf bewerten die Aktie als starken Kauf und sieben als Kauf. Vier raten dazu zu halten; nur einer bleibt beim Verkaufsrating.

Das Guru-Rating verändert sich nicht und beläuft sich aktuell...