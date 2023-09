CompuGroup Medical: Potenzial von +47,83% - Kursziel bei 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical wurde nach Meinung der Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,12 EUR mit einem Potential von +47,83%.

• Am 21.09.2023 stieg die CompuGroup Medical Aktie um +0,42%

• Der Guru-Rating bleibt mit 3,94 das Selbe

• Positive Einschätzung durch +70,59% optimistische Analysten

Am Finanzmarkt erzielte die CompuGroup Medical am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,42%. Insgesamt beträgt das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage -2,33%, was den Markt pessimistisch stimmen könnte.

Das mittelfristige Kursziel für die CompuGroup Medical-Aktie liegt bei 57,12 EUR und bietet ein Potential von weiteren +47,83%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Dennoch sind laut aktuellen Daten derzeit...