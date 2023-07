CompuGroup Medical: Potenzial von +30,01% beim Kursziel von 58,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical zeigte gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,02%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei einem Plus von +0,81%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie momentan nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 58,14 EUR hat – dies würde ein Potential von +30,01% eröffnen.

Aktuell teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung aufgrund der letzten neutralen Trends im Markt. Allerdings gehen sechs Experten davon aus, dass die Aktie stark zum Kauf empfohlen wird; während acht weitere Analysten sie als kaufenswert einstufen. Drei andere Experten...