CompuGroup Medical: Potenzial von +26,34%

Die Anleger sollten jetzt aufhorchen, denn die CompuGroup Medical-Aktie ist nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 58,14 EUR und somit um +26,34% über dem aktuellen Preis.

• Am 01.08.2023 verzeichnete CompuGroup Medical eine Kursentwicklung von -0,35%

• Guru-Rating bleibt mit 4,06 unverändert

• Aktuell empfehlen 13 von insgesamt 17 Bankanalysten den Kauf

In den letzten fünf Handelstagen hat die CompuGroup Medical-Aktie um -2,42% an Wert verloren und am gestrigen Tag sogar eine Kursentwicklung von -0,35% hingelegt.

Dennoch haben sich die Erwartungen der Analysten nicht geändert: Das mittelfristige Kursziel liegt weiterhin bei vielversprechenden 58,14 EUR.

Von insgesamt 17 Bankanalysten bewerten aktuell fast alle (76%) die Aktie positiv und empfehlen entweder einen “Kauf” oder ein...