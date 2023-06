CompuGroup Medical: Mittelfristiges Kursziel von 58,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie des Unternehmens CompuGroup Medical wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 58,14 EUR, was einem Potenzial von +24,87% entspricht.

• Am 23.06.2023 erzielt CompuGroup Medical einen Anstieg um +1,00%

• Guru-Rating steigt auf 4,18 nach zuvor ebenfalls 4,18

• Kaufempfehlungen erhalten insgesamt 82,35% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus von +3,37% verbuchen und auch gestern legte sie wieder um +1,00% zu. Die Stimmung am Markt ist demnach recht optimistisch.

Während sechs Bankanalysten eine starke Kaufempfehlung für die CompuGroup Medical aussprechen und acht weitere Experten das Rating “Kauf” vergeben haben – allerdings ohne Euphorie -, halten sich drei weitere Analysten mit einer neutralen Bewertung zurück.

