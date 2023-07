CompuGroup Medical: Kursziel von 58,14 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical wird nach Ansicht der Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 58,14 EUR und somit um +24,71% höher als der aktuelle Kurs.

• CompuGroup Medical verzeichnete am 27.07.2023 eine -1,15% Kursentwicklung

• Guru-Rating bleibt bei 4,06

• Investoren können ein Potenzial in Höhe von +24,71% erwarten

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie von CompuGroup Medical am Finanzmarkt um -1,15%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben insgesamt eine negative Entwicklung von -1,02%. Es scheint also aktuell eine pessimistische Stimmung im Markt zu herrschen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten 58,14 EUR. Sollten diese Analysen zutreffen würde das ein Potenzial für Investoren in Höhe von +24,71% bedeuten. Allerdings...