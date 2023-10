CompuGroup Medical: Kursziel von 57,12 EUR – ein Anstieg von +53,71%

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical hat nach Meinung der Analysten eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt bei 57,12 EUR und damit um +53,71% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 02.10.2023 lag die Aktienentwicklung bei -0,11%

• Guru-Rating für CompuGroup Medical bleibt unverändert bei 3,94

Gestern im Finanzmarkt erreichte CompuGroup Medical eine geringe Entwicklung von -0,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch insgesamt ein Plus in Höhe von +0,54%. Daher scheint der Markt gegenwärtig relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl die Analysten in den Banken diese Entwicklung vorausgesehen haben könnten oder nicht – ihre Stimmung ist unmissverständlich positiv.

Das mittelfristige Kursziel für CompuGroup Medical beträgt zurzeit 57,12 EUR. Im Durchschnitt sind die Bankanalysten davon überzeugt und falls...