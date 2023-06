CompuGroup Medical: Kursziel noch nicht erreicht - Aktie wird unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die CompuGroup Medical-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt 25,79% über dem aktuellen Wert.

• CompuGroup Medical verzeichnete am 12.06.2023 eine negative Entwicklung von -6,21%

• Das aktuelle Kursziel für die Aktie von CompuGroup Medical beträgt 58,14 EUR

• Das Guru-Rating der Aktie hat sich auf 4,18 verbessert

Am vergangenen Tag fiel der Aktienkurs von CompuGroup Medical um 6,21%. In den letzten fünf Handelstagen sank er insgesamt um 8,75%, was pessimistische Markterwartungen widerspiegelt.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesehen haben könnten, sind sie weiterhin optimistisch in Bezug auf das Unternehmen.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 58,14 EUR. Wenn diese Prognosen eintreffen sollten, würde dies ein...