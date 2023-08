CompuGroup Medical: Kursziel liegt bei 58,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Gestern hat CompuGroup Medical an der Börse eine Kursentwicklung von -1,42% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend verzeichnet werden. Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel von CompuGroup Medical laut Bankanalysten 58,14 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +39,89%. Von insgesamt 17 Analysten wird die Aktie mehrheitlich als Kauf empfohlen (76,47%). Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06.

Die positive Einschätzung der Experten basiert auf der Überzeugung einer möglichen Unterbewertung des Wertpapiers und geht mit einem hohen Renditepotenzial für Investoren einher....