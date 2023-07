CompuGroup Medical: Kursziel bei 58,14 EUR - potential für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft, und sieht ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 58,14 EUR vor. Wenn die Experten Recht behalten sollten, eröffnet sich Anlegern hierbei ein Kurspotential in Höhe von rund +20,67%. Am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen eine positive Entwicklung um +0,84% verzeichnen.

• CompuGroup Medical: am 19.07.2023 mit einer positiven Entwicklung um +0,84%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 58,14 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06

Insgesamt sehen derzeit etwa drei Viertel aller Analysten diese Aktie als Kauf an; konkret sprechen sechs davon sogar eine klare Kaufempfehlung aus. Die restlichen sieben Empfehlungen fallen vergleichsweise optimistisch aus und bewerten die Aktie ebenfalls mit “Kauf”. Nur noch ein einzelner...