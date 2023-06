CompuGroup Medical: Kurspotenzial von +28,23% - Analysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -1,90% hingelegt. Doch viele Bankanalysten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 58,14 EUR – ein Potenzial von +28,23%.

• Am 16.06.2023 legte die CompuGroup Medical-Aktie um +0,49% zu

• Das aktuelle Kursziel der Aktie liegt bei 58,14 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,18 nach zuvor gleichem Wert

Aktuell raten sechs Analysten zum Kauf der Aktie und weitere acht Experten bewerten sie als “Kauf”. Drei Fachleute halten sich dagegen neutral.

Diese Einschätzungen spiegeln sich auch im Trend-Indikator “Guru-Rating” wider: Der Wert ist mit 4,18 konstant geblieben.

Trotz einer schwachen Entwicklung in den letzten Tagen bleibt also das Vertrauen in die CompuGroup Medical-Aktien hoch.