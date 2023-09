CompuGroup Medical: Analysten sind optimistisch - Kursziel von 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung erzielt und stieg um +0,92% an. In der letzten Woche fiel der Kurs jedoch um -3,73%. Trotzdem sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Potenzial für die Aktie.

• Am 11.09.2023 ist der Kurs um +0,92% gestiegen

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 57,12 EUR mit einem Potential von +43,88%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 3,94

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel von CompuGroup Medical wird auf 57,12 EUR geschätzt. Wenn dies zutrifft könnte es Investoren ein Potential von +43,88% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung wegen des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktien und sieben weitere bewerten sie als “Kauf”. Vier Experten...