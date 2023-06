CompuGroup Medical: Analysten sehen großes Potenzial mit Kursziel von 58,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Performance hingelegt und ist gestern um -4,55% gefallen. Insgesamt beträgt der Rückgang der Aktie in dieser Woche -9,45%. Trotzdem sind Bankanalysten optimistisch und glauben an ein Kurspotenzial von +29,60%, da das wahre Kursziel bei 58,14 EUR liegt.

• CompuGroup Medical fiel am 14.06.2023 um -4,55%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 58,14 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht aktuell bei 4,18 nach zuvor ebenfalls 4,18

Laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten könnten Investoren langfristig von einer positiven Entwicklung profitieren. Von insgesamt 17 Analysten geben sechs ein starkes Kaufsignal und acht empfehlen die Aktie zum Kauf. Drei Experten halten sie lediglich als neutral.

Das Guru-Rating für...