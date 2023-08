CompuGroup Medical: Analysten sehen Kurspotenzial von fast +40%

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical ist nach Überzeugung vieler Experten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 58,14 EUR und damit um deutliche +37,45% über dem derzeitigen Niveau.

• Am 28.08.2023 stieg die CGM-Aktie um +1,78%

• Guru-Rating bleibt mit 4,06 unverändert

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +76,47%

Gestern legte das Papier des Unternehmens am Markt um weitere +1,78% zu und hat in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +2,97% verzeichnet – eine erfreuliche Entwicklung für Investoren.

Einige Bankanalysten haben sich bereits geäußert und halten ein mittelfristiges Ziel von 58,14 EUR für realistisch. Sollten sie Recht behalten und sich der positive Trend fortsetzen lassen können Anleger noch weitere Gewinne verbuchen.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie – nur...