CompuGroup Medical: Analysten sehen Kurspotenzial von +59,46%

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Aktie von CompuGroup Medical hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung erlebt und verlor gestern weitere -1,49%. Insgesamt beträgt der Verlust in dieser Woche -3,61%. Die Stimmung am Markt wirkt entsprechend pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sehen das anders. Das mittelfristige Kursziel für CompuGroup Medical liegt bei 57,12 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial von +59,46%.

Aktuell empfehlen 11 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur ein einziger rät zum Verkauf. Damit sind insgesamt +68,75% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,94 weiterhin auf einem guten Niveau.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des kurzfristigen Abwärtstrends ist das Kurspotential für CompuGroup Medical laut Bankanalysten hoch und...