CompuGroup Medical: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 57,12 EUR

Die Aktienkurse von CompuGroup Medical sind nach Meinung der Analyst*innen momentan nicht vollständig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +10,38% über dem aktuellen Preis.

• CompuGroup Medical verzeichnete am 22.05.2023 einen Anstieg von +0,88%

• Das aktuelle Kursziel für CompuGroup Medical beträgt 57,12 EUR

• Das Guru-Rating für CompuGroup Medical steigt auf 4,18 (vorher ebenfalls bei 4,18)

Gestern konnte das Unternehmen eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten mit einem Zuwachs von +0,88% verbuchen. Somit ergibt sich eine Summe aus den Ergebnissen der vergangenen Handelswoche in Höhe von +3%. Der Markt scheint also zurzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob die Analyst*innen in den Bankhäusern mit einer solchen positiven Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

