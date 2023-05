CompuGroup Medical: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von 15,11% - Zielkurs bei 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von CompuGroup Medical eine leichte Abwertung um -0,64%. In der vergangenen Woche summierte sich das Minus auf insgesamt -3,27%, was den Markt pessimistisch erscheinen lässt. Trotzdem zeigen sich Analysten davon überzeugt, dass hier eine Fehlbewertung vorliegt.

• Am 25.05.2023 betrug der Kursverlust von CompuGroup Medical -0,64%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,12 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +82,35%

Das derzeitige Mittelkursziel für die Aktie beträgt 57,12 EUR und könnte somit Investoren ein Potenzial von +15,11% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit. Während sechs Experten die CompuGroup-Aktie als starken Kauf bewerten und acht weitere zum Kauf raten (beide Bewertungen sind...