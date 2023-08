CompuGroup Medical: Aktuell nicht richtig bewertet - wahres Kursziel bei 58,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die CompuGroup Medical-Aktie eine leichte Abnahme von -0,04%. In der vergangenen Woche konnte sie jedoch ein Plus von +1,15% erzielen. Die Marktstimmung ist demnach recht optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für CompuGroup Medical beträgt aktuell 58,14 EUR. Dies besagt der Durchschnittswert aus den Vorhersagen mehrerer Bankanalysten. Wenn diese Prognose zutrifft, bietet das Unternehmen Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +26,67%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in jüngster Vergangenheit.

Von insgesamt 17 Analysten empfehlen sechs die Aktie als “starke Kaufempfehlung”, während weitere sieben zu einem Kauf raten. Drei von ihnen haben eine neutrale Position eingenommen und sprechen sich für “Halten” aus. Ein einziger Analyst...