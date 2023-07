CompuGroup Medical: Aktie unterbewertet - Kursziel 58,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Am gestrigen Handelstag verlor die CompuGroup Medical-Aktie an Wert und beendete den Handel mit einem Minus von -2,37%. In den letzten fünf Tagen gab es einen Verlust von insgesamt -2,73%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind Analysten optimistischer als der Markt und sehen das wahre Kurspotenzial bei 58,14 EUR. Das bedeutet ein Plus von +23,60% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Sechs Experten empfehlen sogar einen Kauf der Aktie, während sieben weitere Analysten die Empfehlung “Kauf” aussprechen. Drei Experten halten die Aktie für neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06.

Zusammenfassend:

– CompuGroup Medical-Aktien wurden um -2,37% gehandelt

– Mittelfristiges Kursziel liegt bei 58,14 EUR (23% Potenzial)

– Sechs Analysten empfehlen “Kauf”,...