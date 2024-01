CompuGroup Medical Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Compugroup Medical & Aktie zeigt interessante Einblicke in die Stimmung der Anleger. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, deutet die Diskussionsintensität auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 42,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 37,9 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 36,1 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Compugroup Medical & Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating. Zusammen führt dies zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusätzlich wurden 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung für die Compugroup Medical & Aktie.