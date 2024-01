CompuGroup Medical Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Für die Compugroup Medical &-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 68,66, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 56,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für die Compugroup Medical &-Aktie festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Diskussionsstärke mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Compugroup Medical &-Aktie. Es gab 11 Tage mit positiven Diskussionen und nur drei Tage mit neutralen Einstellungen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 42,46 EUR für die Compugroup Medical &-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 35,58 EUR, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 36,08 EUR, und da der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt, wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Compugroup Medical &-Aktie, wobei sowohl neutrale, positive als auch negative Aspekte in die Beurteilung einfließen.