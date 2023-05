CompuGroup Medical: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

CompuGroup Medical verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -1,48%, sodass die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage sich auf insgesamt -3,61% belaufen. Der Markt zeigt sich aktuell pessimistisch gestimmt. Trotzdem sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 57,12 EUR liegt.

• CompuGroup Medical: Am 03.05.2023 mit -1,48%

• Das Kursziel von CompuGroup Medical liegt bei 57,12 EUR

• Guru-Rating von CompuGroup Medical beträgt nun 4,18 nach zuvor ebenfalls 4,18

Dies würde Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +18,90% eröffnen.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Dennoch empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und acht weitere sehen sie als kaufenswert an. Lediglich drei Experten...